Стало известно, кто возглавит НАПК
Антикоррупционный орган возглавит Александр Новиков.
Руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков. Об этом стало известно в ходе заседания Кабинета Министров.
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Конкурсная комиссия избрала Новиков из 8 кандидатов.
В конкурсе также участвовали Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Роман Осипчук, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Александр Цывинский, Николай Юпатин.
6 членов конкурсной комиссии единогласно поддержали Новикова.
Напомним, Верховная Рада урезала зарплаты в ГБР..
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