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Стало известно, кто возглавит НАПК

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Антикоррупционный орган возглавит Александр Новиков.
Новый руководитель НАПК Александр Новиков
Новый руководитель НАПК Александр Новиков
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Руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков. Об этом стало известно в ходе заседания Кабинета Министров.  

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Конкурсная комиссия избрала Новиков из 8 кандидатов. 

В конкурсе также участвовали Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Роман Осипчук, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Александр Цывинский, Николай Юпатин.

6 членов конкурсной комиссии единогласно поддержали Новикова.

Напомним, Верховная Рада урезала зарплаты в ГБР..

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Теги: Новиков, НАПК, конкурсная комиссия, Кабмин
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