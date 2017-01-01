Стало известно, кто возглавит НАПК

Антикоррупционный орган возглавит Александр Новиков.

Руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков. Об этом стало известно в ходе заседания Кабинета Министров.

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Конкурсная комиссия избрала Новиков из 8 кандидатов.



В конкурсе также участвовали Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Роман Осипчук, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Александр Цывинский, Николай Юпатин.



6 членов конкурсной комиссии единогласно поддержали Новикова.

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