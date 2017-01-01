Скандальный прокурор Кулик может продолжить работу в СБУ

Уволенный из органов прокуратуры Константин Кулик оформляется на работу в Службу Безопасности Украины.

Бывший скандальный прокурор Константин Кулик оформляет заявку на работу в СБУ. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

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По словам Лещенко, документы Кулика уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик планирует стать замом в главном следственном управлении СБУ.

Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе помогает известный олигарх Игорь Коломойский, которому он, в свое время, помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана.

Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ. За Кулика “тянет мазу“ Игорь Коломойский, которому Кулик помог в “вопросе Шульмана“ - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского. Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США, - пишет Лещенко на своем канале.

Лещенко ТУТ Скриншот

Напомним, прокурор Кулик может занять должность в следственном отделении СБУ

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