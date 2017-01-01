В Харькове началась церемония памяти жертв Дробицкого Яра
В Харькове 16 декабря в 12:00 началась церемония памяти в честь погибших в Дробицком Яру.
Об этом сообщает JewishNews.
Ежегодное памятное мероприятие проводится на территории мемориала “Дробицкий яр“ (село Малая Рогань на границе города Харьков) в декабре.
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С 14 декабря 1942 года нацистские оккупанты создали еврейское гетто, из которого постепенно вывозили на расстрел евреев под предлогом отправления на заработки.
Напомним, в прошлом году в церемонии приняли участие более 300 харьковчан, включая учащихся харьковской ешивы и еврейских организаций, которые представляют интересы евреев-узников гетто и концлагерей, а также евреев, которые участвовали в военных действиях.
Как сообщалось в Украине 29 сентября отмечался День памяти жертв Бабьего Яра – евреев, цыган, военнопленных и других невинных людей, убитых фашистами в Киеве в 1941 году.
Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке.
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