ОБСЕ зафиксировало значительное снижение антисемитизма в Украине

За прошлый год в стране было зарегистрировано всего 42 преступления, совершенных на почве антисемитизма.

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Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в своем свежем докладе “Обзор преступлений на почве ненависти за 2018 год“ зафиксировало 42 случая антисемитизма в Украине за 2018 год.

Как отметил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач в своём комментарии на Фейсбук, 70% случаев в данном докладе представлено на основе отчёта ОЕОУ “Антисемитизм в Украине — 2018 год“.

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Всего ОБСЕ по своей методологии зафиксировало 237 преступлений на почве ненависти, из которых 42 были признаны антисемитскими. При этом, в 2017 году было зафиксировано 55 случаев антисемитизма и всего 212 преступлений на почве ненависти.

Таким образом, по методологии ОБСЕ уровень антисемитизма в Украине в 2018 году снизился на 25%. Стоит отметить, что речь идёт о докладе на основе информации от неправительственных организаций.

Напомним, Зеленский заявил, что антисемитизма в Украине сейчас нет. Президент считает, что этот вопрос в Украине был только в 90-е, а сейчас его кто-то искусственно подогревает.

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