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Ровенскому предпринимателю прикрепили к двери гранату

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Никто из людей не пострадал.
Ровенскому предпринимателю прикрепили к двери гранату
© rv.npu.gov.ua
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  • Оказалось, что запал гранаты был сдетонировавшим ранее
  • Оказалось, что запал гранаты был сдетонировавшим ранее
  • Оказалось, что запал гранаты был сдетонировавшим ранее
Ровенскому предпринимателю прикрепили к двери гранату
Оказалось, что запал гранаты был сдетонировавшим ранее
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В Ровно предпринимателю к дверной ручке прикрепили гранату РГД-5.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Сообщается, что сегодня, 16 декабря, около 8:20 в полицию поступило сообщение от 49-летнего директора частного предприятия, расположенного в переулке Рабочий.

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"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был сдетонировавшим ранее)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские предмет изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом), будут направлять его на экспертизу.

Как сообщалось 3 декабря, в Харькове повесили гранату на двери офиса политпартии.

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Теги: Ровно, граната
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