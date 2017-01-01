Ровенскому предпринимателю прикрепили к двери гранату

Никто из людей не пострадал.

Оказалось, что запал гранаты был сдетонировавшим ранее

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В Ровно предпринимателю к дверной ручке прикрепили гранату РГД-5.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Сообщается, что сегодня, 16 декабря, около 8:20 в полицию поступило сообщение от 49-летнего директора частного предприятия, расположенного в переулке Рабочий.

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"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был сдетонировавшим ранее)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские предмет изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом), будут направлять его на экспертизу.

Как сообщалось 3 декабря, в Харькове повесили гранату на двери офиса политпартии.

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