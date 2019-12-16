“Мне бояться нечего”: фигурантка дела Шеремета обратилась к украинцам
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Хирург Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, через адвоката Владислава Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием.
Об этом адвокат Кузьменко сообщил на своей странице в Facebook.
Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения, - написала Кузьменко.
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Подозреваемая хотела, чтоб эти слова были донесены обществу.
Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.
Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - передала Кузьменко из СИЗО.
Напомним, следователь по делу Шеремета внезапно ушел в отпуск. Следователь потребовал недельный отпуск.
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