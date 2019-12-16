Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Мне бояться нечего”: фигурантка дела Шеремета обратилась к украинцам

Комментариев: 6
Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко/Facebook

Читай также: Кузьменко переписывалась с подругой накануне убийства Шеремета - адвокат

Хирург Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, через адвоката Владислава Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием. 

Об этом адвокат Кузьменко сообщил на своей странице в Facebook.

Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения, - написала Кузьменко.

Читай также: В квартире Мухарского жили наркоторговцы - полиция

Подозреваемая хотела, чтоб эти слова были донесены обществу.

Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.

Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - передала Кузьменко из СИЗО.

Напомним, следователь по делу Шеремета внезапно ушел в отпуск. Следователь потребовал недельный отпуск.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: дело Шеремета, Юлия Кузьменко, адвокат, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    16.12.2019, 14:51
Оценка:  -2
nelci
Каждый вор, тем более убийца должен сидеть в тюрьме иначе бардак в стране не остановить!
asfd0    16.12.2019, 14:26
Оценка:  -4
asfd0
Все эти волонтёрки-прошмандовки до сих пор уверены в своей безнаказанности.
ВосставшийИзБана    16.12.2019, 14:30
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Сначала докажи вину, а уже потом выделывайся. Вот твой Портнов резко переведен из истца в обвиняемого. И как раз за клевету.
andy55524    16.12.2019, 14:23
Оценка:  -3
andy55524
а рыльце, видать в пушку....
ВосставшийИзБана    16.12.2019, 14:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Юлия Кузьменко уникальный кардиохирург. На операцию к ней стоит очередь маленьких деток. А ее оклеветали и теперь не дают спасать детей. Зелебобики! Вы сделали это вместе!
kapablankas    16.12.2019, 14:12
Оценка:  -2
kapablankas
НУ НУ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь