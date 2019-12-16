“Мне бояться нечего”: фигурантка дела Шеремета обратилась к украинцам

Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.

Читай также: Кузьменко переписывалась с подругой накануне убийства Шеремета - адвокат

Хирург Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, через адвоката Владислава Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием.

Об этом адвокат Кузьменко сообщил на своей странице в Facebook.

Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения, - написала Кузьменко.

Читай также: В квартире Мухарского жили наркоторговцы - полиция

Подозреваемая хотела, чтоб эти слова были донесены обществу.

Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.

Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - передала Кузьменко из СИЗО.

Напомним, следователь по делу Шеремета внезапно ушел в отпуск. Следователь потребовал недельный отпуск.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.