В Украине появился ответственный за территориальную оборону

Данное направление будет курировать замглавы СНБО Сергей Кривонос.

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос назначен ответственным за создание системы территориальной обороны Украины. Об этом сообщает “АрміяInform“.

По информации агентства, назначение состоялось на одном из заседаний СНБО перед встречей нормандской четверки. Тогда одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, был вопрос организации территориальной обороны.

Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью окончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу, - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, 29 ноября президент Зеленский уволил Кривоноса с ряда должностей, оставив однако в должности замглавы СНБО. Кривонос обвинил в своем увольнении с этих должностей руководителя ведомства Алексея Данилова.

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