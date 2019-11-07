"Развитие теробороны Украины": Трансляция круглого стола

При участии представителей СНБО обсуждаются пути и возможности усиления оборонного потенциала страны.

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

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Трансляцию круглого стола “Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала“ проводит LB.ua.

Среди рассматриваемых вопросов следующие:

Оптимальные пути развития территориальной обороны Украины.

Ключевые функции территориальной обороны Украины.

Вооружение, подготовка, контроль и мотивация структур территориальной обороны Украины.

Источники финансирования и границы ответственности структур территориальной обороны Украины.

Участие граждан и общественных объединений в системе территориальной обороны Украины.

Мотивация граждан к участию в территориальной обороне.

Особенности военной подготовки бойцов территориальной обороны.

Участники круглого стола:

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Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);

Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО Украины;

Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина;

Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО “Украинский Легион“, член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

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