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"Развитие теробороны Украины": Трансляция круглого стола

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При участии представителей СНБО обсуждаются пути и возможности усиления оборонного потенциала страны.
Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и УИБД
Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и УИБД
Скриншот

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

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Трансляцию круглого стола “Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала“ проводит LB.ua.

Среди рассматриваемых вопросов следующие:

  • Оптимальные пути развития территориальной обороны Украины.
  • Ключевые функции территориальной обороны Украины.
  • Вооружение, подготовка, контроль и мотивация структур территориальной обороны Украины.
  • Источники финансирования и границы ответственности структур территориальной обороны Украины.
  • Участие граждан и общественных объединений в системе территориальной обороны Украины.
  • Мотивация граждан к участию в территориальной обороне.
  • Особенности военной подготовки бойцов территориальной обороны.

Участники круглого стола:

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Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);

Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО Украины;

Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина;

Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО “Украинский Легион“, член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

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Как сообщалось, 6 ноября в Раде начались слушания о безопасности журналистов – первые за 10 лет.

Журналист “Схем” заявил об угрозах в “пятилетку Зеленского”.

Геращенко пообещал, что МВД будет прилагать усилия для обеспечения безопасной работы журналистов.

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Теги: СНБО, оборона, армия, ВСУ
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