Украинским заключенным разрешили пользоваться интернетом в камерах

В тюрьмах также разрешили пользоваться видеосвязью через Интернет, но только в помещении интернет-класса.

Приказ вступает в силу со дня его опубликования ckp.in.ua

Министерство юстиции Украины разрешило осужденным пользоваться интернетом не только в интернет-классах, а и в камерах. Об этом говорится в тексте приказа ведомства.

Для предоставления осужденным возможности пользоваться услугой доступа в Интернет и отправлять онлайн-обращение допускается использование специализированных технических устройств с соответствующим программным обеспечением, в том числе портативных, - говорится в тексте приказа.

Кроме того, услуга доступа в интернет, пользование средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через интернет предоставляется осужденным в помещении интернет-класса.

При наличии технической возможности услуга доступа в интернет и отправки онлайн-обращений за помощью технического устройства предоставляется осужденным непосредственно в отделениях социально-психологической службы, - говорится в тексте приказа.

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Также, в структурных участках учреждений, где предусмотрено содержание осужденных в помещениях камерного типа, для предоставления осужденным доступа к Интернету, пользования средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через Интернет в обособленных помещениях оборудуются изолированные рабочие места.

При наличии технической возможности услуга доступа в интернет и отправки онлайн-обращений с помощью технического устройства таким осужденным будет предоставляется непосредственно в камере. Осужденные, на которых наложено взыскание в виде помещения в дисциплинарный изолятор, карцер или перевод в помещение камерного типа (одиночную камеру), при наличии технической возможности могут отправлять онлайн-обращения с помощью технического устройства, - говорится в тексте приказа.

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Добавим, что приказ вступает в силу со дня его опубликования.

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