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Украинским заключенным разрешили пользоваться интернетом в камерах

Комментариев: 3
В тюрьмах также разрешили пользоваться видеосвязью через Интернет, но только в помещении интернет-класса.
Приказ вступает в силу со дня его опубликования
Приказ вступает в силу со дня его опубликования
ckp.in.ua

Министерство юстиции Украины разрешило осужденным пользоваться интернетом не только в интернет-классах, а и в камерах. Об этом говорится в тексте приказа ведомства.

Для предоставления осужденным возможности пользоваться услугой доступа в Интернет и отправлять онлайн-обращение допускается использование специализированных технических устройств с соответствующим программным обеспечением, в том числе портативных, - говорится в тексте приказа.

Кроме того, услуга доступа в интернет, пользование средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через интернет предоставляется осужденным в помещении интернет-класса.

При наличии технической возможности услуга доступа в интернет и отправки онлайн-обращений за помощью технического устройства предоставляется осужденным непосредственно в отделениях социально-психологической службы, - говорится в тексте приказа.

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Также, в структурных участках учреждений, где предусмотрено содержание осужденных в помещениях камерного типа, для предоставления осужденным доступа к Интернету, пользования средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через Интернет в обособленных помещениях оборудуются изолированные рабочие места.

При наличии технической возможности услуга доступа в интернет и отправки онлайн-обращений с помощью технического устройства таким осужденным будет предоставляется непосредственно в камере. Осужденные, на которых наложено взыскание в виде помещения в дисциплинарный изолятор, карцер или перевод в помещение камерного типа (одиночную камеру), при наличии технической возможности могут отправлять онлайн-обращения с помощью технического устройства, - говорится в тексте приказа.

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Добавим, что приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, онлайн-петиция против Медведчука набрала нужное количество голосов. Зеленскому придется официально отреагировать на петицию, размещенную на сайте президента.

 

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Теги: интернет, тюрьма, Минюст, тюрьмы, Минюст Украины, заключенный, заключенные
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Комментариев (3)
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Л_о_л_а    16.12.2019, 19:15
Оценка:  -1
Л_о_л_а
готовятся к посадкам вип-персон?
VVTF2wtf_uebok    16.12.2019, 18:09
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Теперь малявы писать не надо, по Скайпу можно с братвой гаварить)
МорозовПавлик    16.12.2019, 18:52
Оценка:  +1
МорозовПавлик
Петушара тебе Скайп не нужен, ты сосёшь вживую!)))
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