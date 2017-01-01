Заместитель Скалецкой написала заявление об увольнении

Заместитель главы МОЗ решила уволиться.

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Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об увольнении с Минздрава по собственному желанию.

Об этом она лично сообщила на своей странице в Facebook.

Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству, - написала Качурец.

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Кроме того, чиновница отметила, что намерена и в дальнейшем работать над "воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы". но не с этим составом Министерства здравоохранения.

Среди прочего, Качурец отметила, что в Минздрав до сих пор не утвержден распределение обязанностей между заместителями, из-за чего они не могут полноценно реализовывать свои полномочия.

Напомним, 11 сентября Кабмин назначил 14 новых заместителей министров. Правительство уволило девять заместителей министров и назначило 14. Кабмин также согласовал назначение ряда чиновников в регионах.

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