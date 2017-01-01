Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Заместитель Скалецкой написала заявление об увольнении

Комментариев: 0
Заместитель главы МОЗ решила уволиться.
Младена Качурец
Младена Качурец
facebook.com/mladesya.brynska

Читай также: Вакцинация от гриппа среди украинцев увеличилась в два раза

Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об увольнении с Минздрава по собственному желанию.

Об этом она лично сообщила на своей странице в Facebook.

Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству, - написала Качурец.

Читай также: Вспышка дифтерии: Минздрав обновил данные

Кроме того, чиновница отметила, что намерена и в дальнейшем работать над "воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы".  но не с этим составом Министерства здравоохранения.

Среди прочего, Качурец отметила, что в Минздрав до сих пор не утвержден распределение обязанностей между заместителями, из-за чего они не могут полноценно реализовывать свои полномочия.

Напомним, 11 сентября Кабмин назначил 14 новых заместителей министров. Правительство уволило девять заместителей министров и назначило 14. Кабмин также согласовал назначение ряда чиновников в регионах.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, Минздрав, Кучурец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь