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Кремль рассчитывает, что Украина начнет пускать российских пропагандистов

Комментариев: 8
Песков сделал новое заявление касательно российских журналистов.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
УНИАН

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков надеется, что после слов президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов приехать в его страну, политика Киева в отношении СМИ из России изменится и корреспонденты получат возможность работать в Украине.

Об этом пишут российские СМИ.

Мы зафиксировали слова президента Зеленского, сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов, - прокомментировал Песков недавние инциденты с журналистами НТВ и “Звезды”.

Кроме того, Песков съязвил и заявил, что “на Украине эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему”.

Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт. Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность, - добавил Песков.

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Он также акцентировал, что на протяжении всего этого времени украинские журналисты свободно работают на территории РФ и их права никто не ущемляет. В Кремле надеются, что украинские власти сделают равные условия для российских и зарубежных СМИ.

Напомним, в Украину не пустили российскую пропагандистку из-за фото ВКонтакте. Появилась новая информация.

 

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Теги: пропаганда, журналисты, Песков, РФ, Кремль
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Комментариев (8)
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Lyonya-Space    17.12.2019, 13:17
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Покажите мне, где в раше журналисты?
Что ни СМИ, то пропаган.донское подразделение!
Клаустро    17.12.2019, 12:48
Оценка:  -6
Клаустро
А чего так,Зеля? Нечем похвастаться хотя бы в Киеве?))
MNI1957    17.12.2019, 12:46
Оценка:  +4
MNI1957
куда пускать,в расход?
kapablankas    17.12.2019, 12:44
Оценка:  0
kapablankas
не надо

у нас своих дятлов хватает
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 12:39
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ну, если и будет - то сразу будет содержать под стражей для обмена на пленных. Больше ни для чего они тут не нужны.
Хитрый-Лис    17.12.2019, 12:40
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Этих тварей кормить нужно будит
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 12:50
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Продать аппаратуру, с которой они приехали, и кормить за этот счет.
Хитрый-Лис    17.12.2019, 12:35
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Опускать ниже плинтуса!!!!!!!!!!!!!! Товарищей из за поребрика................
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