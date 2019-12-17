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ОБСЕ обнаружила десятки российских "Градов" на линии разграничения

Комментариев: 2
Пророссийские боевики продолжают грубо нарушать ранее достигнутые договоренности об отводе тяжелого оружия.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

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Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным СЦКК, в отчете спецмиссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 “Град“, 122 мм).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон, - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, ранен боец. Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Теги: Луганск, ОРДЛО, Град, ОБСЕ
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Комментариев (3)
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Sancho-s    17.12.2019, 13:38
Оценка:  0
Sancho-s
Военторги не спят...
Lyonya-Space    17.12.2019, 13:26
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Ну не иссякают запасы в шахтах луган.донского региона...
Это же надо было столько закопать!
И не поржавело, наверно пушечным салом "консервировали".
Lyonya-Space    17.12.2019, 13:34
Оценка:  +3
Lyonya-Space
А раша гумконои возят исключительно продукты и товары для гигиены!...
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