ОБСЕ обнаружила десятки российских "Градов" на линии разграничения

Пророссийские боевики продолжают грубо нарушать ранее достигнутые договоренности об отводе тяжелого оружия.

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Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным СЦКК, в отчете спецмиссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 “Град“, 122 мм).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон, - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, ранен боец. Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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