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Зеркаль: Традиция преследования предшественников мне не нравится

Комментариев: 5
Елена Зеркаль высказалась относительно преследования Петра Порошенка по делу о государственной измене.
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
Скриншот

Бывший замглавы МИД Елена Зеркаль высказала мнение по делу ГБР в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены из-за Минских соглашений. Об этом она рассказала “Рандеву“ в эфире программы. 

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“Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности“, – прокомментировала Зеркаль.

Также Зеркаль призывала политиков и дипломатов к цивилизованному диалогу.

Вообще эта традиция преследования предшественников мне не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы это не сделаем, мы будем оставаться в этой так называемой soviet legacy, – убеждена бывшая заместитель министра МИД.

Высказывания Зеркаль по поводу дела Порошенко можно посмотреть здесь. Смотреть с 30-ой мин.

Напомним, Порошенко внес 19 млн залога за генерала Марченко

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Теги: Зеркаль, Порошенко, ГБР
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Комментариев (6)
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fkrfyfan    17.12.2019, 15:16
Оценка:  0
fkrfyfan
Да кому интересно мнение этой бывщей заме чугункина
VSHIVANKA    17.12.2019, 15:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
ДА ЛАДНО !!!
ЗНАЧИТ ЯНУКОВИЧ НЕ В ЧЁМ НЕ ВИНОВЕН ?
МаксимУм    17.12.2019, 14:38
Оценка:  +6
МаксимУм
А если предшественник вор и наживался во время войны?
colavova    17.12.2019, 14:50
Оценка:  -1
colavova
это уже доказано в суде?
asfd0    17.12.2019, 14:38
Оценка:  -1
asfd0
Т.е. предшественникам нужно прощать гос.измену?
colavova    17.12.2019, 14:51
Оценка:  -3
colavova
госизмену зе никто не простит
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