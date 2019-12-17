Зеркаль: Традиция преследования предшественников мне не нравится

Елена Зеркаль высказалась относительно преследования Петра Порошенка по делу о государственной измене.

Бывший замглавы МИД Елена Зеркаль высказала мнение по делу ГБР в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены из-за Минских соглашений. Об этом она рассказала “Рандеву“ в эфире программы.

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“Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности“, – прокомментировала Зеркаль.

Также Зеркаль призывала политиков и дипломатов к цивилизованному диалогу.

Вообще эта традиция преследования предшественников мне не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы это не сделаем, мы будем оставаться в этой так называемой soviet legacy, – убеждена бывшая заместитель министра МИД.

Высказывания Зеркаль по поводу дела Порошенко можно посмотреть здесь. Смотреть с 30-ой мин.

Напомним, Порошенко внес 19 млн залога за генерала Марченко

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