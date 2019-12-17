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В Ровном во время урока умерла девочка

Комментариев: 1
Ученице 9-го класса стало плохо во время урока.
Школа, в которой произошла трагедия
Школа, в которой произошла трагедия
UA:Ровно

17 декабря во время урока, в Ровном умерла девочка. Трагедия произошла в 22-ой школе. Об этом сообщает UA: Ровно. 

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Директор школы Сергей Шама рассказал, что девочке резко стало плохо во время урока. Когда он нес ее к машине скорой помощи, девочка еще была жива. Она скончалась на пути в больницу.

По словам директора школы, у ребенка были проблемы с сердцем, что было зафиксировано в соответствующих документах.

Полиция ведет расследование трагедии.

Напомним, в Полтаве загадочно погибли парень и девушка-подросток: тела нашли в авто.

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Теги: Трагедия, школа, Ровно
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    17.12.2019, 17:59
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Возможно порок сердца. Это ужасно!
Пусть покоится с миром, родным сил пережить горе!
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