В Ровном во время урока умерла девочка

Ученице 9-го класса стало плохо во время урока.

17 декабря во время урока, в Ровном умерла девочка. Трагедия произошла в 22-ой школе. Об этом сообщает UA: Ровно.

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Директор школы Сергей Шама рассказал, что девочке резко стало плохо во время урока. Когда он нес ее к машине скорой помощи, девочка еще была жива. Она скончалась на пути в больницу.



По словам директора школы, у ребенка были проблемы с сердцем, что было зафиксировано в соответствующих документах.



Полиция ведет расследование трагедии.



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