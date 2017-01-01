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Унижал и издевался: В Запорожской области судили школьного учителя

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Мужчина получил оценку своей деятельности.
Мужчина заплатит штраф в размере 170 грн
Мужчина заплатит штраф в размере 170 грн
stopcor.org

В Запорожской области судили школьного учителя, который систематический издевался и унижал свою супругу.

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Об этом сообщает издание Стопкор.

Отмечается, что инцидент случился в городе Мелитополь, Запорожской области. Школьный учитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения систематически издавался и унижал собственную супругу. 

Нарушитель оскорблял свою жертву и причинял ей психические страдания. За помощью женщина обратилась в полицию.

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Отметим, что домашний тиран является учителем физкультуры школы №4 города Мелитополь. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 гривен.

Напомним, в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками. После жалоб родителей женщина решила уволиться, даже не попытавшись оправдаться.

 

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Теги: учитель, унижения, издевательства, мелитополь
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