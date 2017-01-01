Унижал и издевался: В Запорожской области судили школьного учителя
В Запорожской области судили школьного учителя, который систематический издевался и унижал свою супругу.
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Об этом сообщает издание Стопкор.
Отмечается, что инцидент случился в городе Мелитополь, Запорожской области. Школьный учитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения систематически издавался и унижал собственную супругу.
Нарушитель оскорблял свою жертву и причинял ей психические страдания. За помощью женщина обратилась в полицию.
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Отметим, что домашний тиран является учителем физкультуры школы №4 города Мелитополь. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 гривен.
Напомним, в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками. После жалоб родителей женщина решила уволиться, даже не попытавшись оправдаться.
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