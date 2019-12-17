В Черновцах учительница издевалась над первоклассниками

После жалоб родителей женщина решила уволиться, даже не попытавшись оправдаться.

Мать одного из пострадавших детей кадр из видео

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В Черновцах родители учеников начальных классов добились увольнения учительницы, которая травила детей. Об этом говорится в сюжете “5 канала“.

Сообщается, что черновицкий педагог с 39-летним стажем кричала на учеников, унижала их и толкала. Так, мама одного из первоклассников рассказала, что ее сын получил травму прямо на уроке:

Ребенок разговаривал на уроке с соседом. Она подошла, стала кричать и требовала, чтобы он вышел из класса, говорила: „Меняй школу“. Потянула из-за парты, и он ударился об угол парты в районе виска, - рассказала женщина.

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На школьном собрании родители решили выразить недоверие педагогу. Директор учебного заведения Виктор Демьянчук попросил учителя дать письменные объяснения, но та написала заявление на увольнение.

Меня это не устраивает, такого и такого ученика не выгоняла или выгоняла, ударила или нет, твое объективное видение напиши. А она принесла заявление и ушла домой, — объясняет директор школы № 6.

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Журналистам не удалось получить комментарий самой учительницы — она не общается с прессой. В то же время в Управлении образования подтвердили факты травли и удивились, почему ни родители, ни руководство школы не поднимали этот вопрос раньше.

Большая часть информации соответствовала действительности, родители справедливо поднимали этот вопрос. Как мы выяснили, такие ситуации случались и ранее, но не было обращений в Управление образования. Педагог уже выгорел, и пришло время отдыхать, — заявил журналистам начальник Управления образования Черновцов Сергей Мартынюк.

Напомним, в Киеве полицейские взялись за школьную учительницу, которая обижала детей. Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы.

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