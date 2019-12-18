Получение гражданства упростили для защитников Украины

Не допустимо будет получение гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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Во время своего очередного заседания в среду, 18 декабря, Кабинет Министров Украины рассмотрел вопрос процедуры предоставления гражданства для защитникам Украины. Речь идет об иностранцах, подвергшихся политическим преследованиям за защиту Украины и ее территориальной целостности.

Для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины",– объяснил Гончарук.

В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

Усовершенствована процедура получения гражданства скриншот

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Также на заседании 18 декабря Кабмин рассмотрел и другие вопросы. В частности, усилил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

Кроме того, правительство приняло решение, согласно которому с 1 марта 2020 года украинцы смогут пересекать границу с Россией только на основании предъявления паспорта.

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