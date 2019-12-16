Не только водительское: Кабмин хочет сделать "паспорт в смартфоне"

Сейчас в правительстве пытаются понять, нужна ли такая функция и где она могла бы использоваться.

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В Кабинете министров Украины обсуждают возможность введения электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне. Об этом в интервью “Европейской правде“ заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот “виртуальный паспорт“ может быть использован, когда будет использоваться цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его где-то, - говорит Соколюк.

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По его словам, это откроет новые возможности, например, человек может заказать электронный паспорт - и он придет на смартфон через несколько минут.

Не надо ждать, пока будет изготовлен пластик, - отметил чиновник.

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Он признает, что виртуальный документ все равно не будет полноценной заменой физического. Например, его нельзя будет использовать при пересечении границы: понадобится физический документ.

Напомним, в Украине разрешат иметь два паспорта. Власти готовят законопроект, которым не будут требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта.

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