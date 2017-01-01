В Запорожье водитель маршрутки скончался прямо за рулем

Причины смерти водителя устанавливаются.

18 декабря около 06:15 на Южном шоссе водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz 310D» резко изменил направление движения, выехал с проезжей части на газон и ударился об электроопору. Водитель погиб на месте. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Запорожской полиции.

Читай также: На Сумщине поезд протаранил грузовик на переезде

К счастью, пассажиров в автобусе не было.



Полиция ведет следствие, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, виновник ДТП под Тернополем на инвалидной коляске сбежал из больницы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.