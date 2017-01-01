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В Запорожье водитель маршрутки скончался прямо за рулем

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Причины смерти водителя устанавливаются.
Водитель маршрутки погиб на месте
Водитель маршрутки погиб на месте
zp.npu.gov.ua

18 декабря около 06:15 на Южном шоссе водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz 310D» резко изменил направление движения, выехал с проезжей части на газон и ударился об электроопору. Водитель погиб на месте. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Запорожской полиции. 

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К счастью, пассажиров в автобусе не было.

Полиция ведет следствие, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, виновник ДТП под Тернополем на инвалидной коляске сбежал из больницы.

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Теги: Запорожье, ДТП, авария, маршрутка
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