В ВР изучат нападения на активистов за последние три года

ВСК по делу об убийстве Екатерины Гандзюк изучит нападения на активистов по всей стране за последние три года.

18 декабря члены Временной следственной комиссии ВР по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в течение 2017-2018 годов приняли решения также рассмотреть нападения, совершенные в 2019 году. Об этом написала правозащитник Татьяна Печончик.

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Председателем ВСК стал народный избранник от “Слуги Народа“ Игорь Васылив, замом - нардеп от партии “Голос“ Соломия Бобровская. В общем в комиссию вошли 13 депутатов.



Комиссия рассмотрит факты нападений на активистов с 2017 по 2019 год. Правозащитники передали в ВСК информацию о десяти случаях нападений, расследование которых вызывает больше всего вопросов.



ВСК будет работать на протяжении года, а первый отчет будет заслушан через полгода с момента создания.





Напомним, Рада создала Временную следственную комиссию по делу Гандзюк.

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