В ВР изучат нападения на активистов за последние три года
18 декабря члены Временной следственной комиссии ВР по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в течение 2017-2018 годов приняли решения также рассмотреть нападения, совершенные в 2019 году. Об этом написала правозащитник Татьяна Печончик.
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Председателем ВСК стал народный избранник от “Слуги Народа“ Игорь Васылив, замом - нардеп от партии “Голос“ Соломия Бобровская. В общем в комиссию вошли 13 депутатов.
Комиссия рассмотрит факты нападений на активистов с 2017 по 2019 год. Правозащитники передали в ВСК информацию о десяти случаях нападений, расследование которых вызывает больше всего вопросов.
ВСК будет работать на протяжении года, а первый отчет будет заслушан через полгода с момента создания.
Напомним, Рада создала Временную следственную комиссию по делу Гандзюк.
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