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В ВР изучат нападения на активистов за последние три года

Комментариев: 1
ВСК по делу об убийстве Екатерины Гандзюк изучит нападения на активистов по всей стране за последние три года.
Заседание ВСК по делу Гандзюк
Заседание ВСК по делу Гандзюк
Татьяна Печончик/Facebook

18 декабря члены Временной следственной комиссии ВР по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в течение 2017-2018 годов приняли решения также рассмотреть нападения, совершенные в 2019 году. Об этом написала правозащитник Татьяна Печончик. 

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Председателем ВСК стал народный избранник от “Слуги Народа“ Игорь Васылив, замом - нардеп от партии “Голос“ Соломия Бобровская. В общем в комиссию вошли 13 депутатов.

Комиссия рассмотрит факты нападений на активистов с 2017 по 2019 год. Правозащитники передали в ВСК информацию о десяти случаях нападений, расследование которых вызывает больше всего вопросов.

ВСК будет работать на протяжении года, а первый отчет будет заслушан через полгода с момента создания.



Напомним, Рада создала Временную следственную комиссию по делу Гандзюк.

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Теги: Гандзюк, верховна рада, вск, активисты, нападение на активистов
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    19.12.2019, 11:08
Оценка:  0
fkrfyfan
А нападения активистов?
nelci    19.12.2019, 11:20
Оценка:  -2
nelci
А их то за що?
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