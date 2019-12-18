В Днепре поезд оторвал голову мужчине

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В Днепре на перегоне Самаровка-Новомосковск мужчина попал под поезд. Он скончался на месте. Об этом пишет Информатор.

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Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

“Шансов выжить у мужчины не было - его тело буквально разорвало на части. Ноги находились метрах в 70-ти от тела, голова — в абсолютно другой стороне“ - говорится в сообщении.

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По предварительным данным полицейских, причинами смерти могли стать самоубийство или несчастный случай.

Недалеко от тела правоохранители нашли мобильный телефон погибшего, документы и ключи от авто.

Напомним, в Укрзализныце воровали электричество для майнинга криптовалюты.

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