Цемах подал на Украину в Европейский суд по правам человека

Член террористической группировки обвиняет Украину и Нидерланды в "вопиющем нарушении" его прав.

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Фигурант дела о крушении малазийского Боинга рейса MH17, бывший начальник “бригады противовоздушной обороны ДНР“ Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерена.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов.

Кучерена утверждает, что это “вопиющие нарушения прав человека“.

Напомним, в начале декабря СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, который в сентябре был передан России в рамках обмена пленными. Боевика “ДНР“ разыскивают как подозреваемого в терроризме.

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