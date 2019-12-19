На пресс-конференцию Путина впервые пустили “рупоров ЛДНР”

Украинский журналист рассказал, сколько журналистов было на пресс-конференции Путина.

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На пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина впервые пустили "прессу" из террористических "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

Все вроде как обычно, но журналистов больше. Почти 2 тысячи. Есть даже товарищи из Донецка, которые обслуживают оккупационные администрации. Такое впервые - раньше приезжали только из Крыма, - написал Цимбалюк.

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Также журналист сообщил, что “встретил ребят из Донецка м педложил амнистию”. Цимбалюку удалось пообщаться с так называемой “прессой” боевиков. Разговор удалось запечатлеть на видео.

Честно говоря я жалею, что прервал разговор. У меня не так часто бывает возможность поговорить с людьми, которые обслуживают оккупационные администрации, - написал журналист под видео.

Напомним, Путин сорвался во время пресс-конференции. Президент РФ Владимир Путина оскандалился во время пресс-конференции, которую он провел сегодня в Москве.

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