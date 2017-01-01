Экс-глава АРМА Янчук будет судиться с Кабмином

Отстраненный глава Агентства по розыску и менеджменту активов подал суд на Кабмин.

Бывший глава Агентства по розыску и менеджменту активов Антон Янчук подал иск против Кабинета министров Украины из-за отстранения его от должности. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Читай также: “Где деньги?“ Почему госбюджет 2019 не выполняется

“Антон Янчук судится с Правительством об отстранении его от исполнения обязанностей главы АРМА. Окружной административный суд города Киева открыл производство по данному иску и назначил подготовительное заседание на 21 января“, - говорится в сообщении.



Напомним, рейтинг премьера Гончарука выше, чем был у Яценюка и Гройсмана

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.