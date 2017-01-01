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Экс-глава АРМА Янчук будет судиться с Кабмином

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Отстраненный глава Агентства по розыску и менеджменту активов подал суд на Кабмин.
Экс-глава АРМА Антон Янчук будет судиться с Кабмином
Экс-глава АРМА Антон Янчук будет судиться с Кабмином
arma.gov.ua

Бывший глава Агентства по розыску и менеджменту активов Антон Янчук подал иск против Кабинета министров Украины из-за отстранения его от должности. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева. 

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“Антон Янчук судится с Правительством об отстранении его от исполнения обязанностей главы АРМА. Окружной административный суд города Киева открыл производство по данному иску и назначил подготовительное заседание на 21 января“, - говорится в сообщении.

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Теги: Янчук, АРМА, Кабмин, окружной суд
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