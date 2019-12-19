От Зеленского требуют отреагировать на "исконно русское" Причерноморье

В оппозиции считают сегодняшнее заявление Путина прямой угрозой и требуют от президента публичной реакции.

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Президент Владимир Зеленский должен публично отреагировать на заявление президента России Владимира Путина об “исконно русском“ Причерноморье и Донбассе. Об этом говорится в заявлении партии “Европейская Солидарность“.

Как отмечают в партии, сегодняшнее заявление Путина содержит в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по “исторической принадлежности“ Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя, - подчеркнули в партии.

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В “Европейской Солидарности“ также отмечают, что залогом защиты украинского суверенитета является активная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции и усиление санкционного давления на Кремль.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал Причерноморье “исконно русской территорией“, с которой надо “разобраться“.

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