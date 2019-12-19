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От Зеленского требуют отреагировать на "исконно русское" Причерноморье

Комментариев: 9
В оппозиции считают сегодняшнее заявление Путина прямой угрозой и требуют от президента публичной реакции.
От Зеленского требуют отреагировать на "исконно русское" Причерноморье
От Зеленского требуют отреагировать на "исконно русское" Причерноморье
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский должен публично отреагировать на заявление президента России Владимира Путина об “исконно русском“ Причерноморье и Донбассе. Об этом говорится в заявлении партии “Европейская Солидарность“.

Как отмечают в партии, сегодняшнее заявление Путина содержит в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина по “исторической принадлежности“ Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова. Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя, - подчеркнули в партии.

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В “Европейской Солидарности“ также отмечают, что залогом защиты украинского суверенитета является активная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции и усиление санкционного давления на Кремль.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал Причерноморье “исконно русской территорией“, с которой надо “разобраться“.

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Теги: Путин, Зеленский, Европейская солидарность, Донбасс, российская агрессия
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Комментариев (9)
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Da-Gabon    19.12.2019, 20:29
Оценка:  +1
Da-Gabon
Не будите в Зеле зверя. Хомячков многие боятся до паники.
Хулиганка*    19.12.2019, 20:17
Оценка:  +2
Хулиганка*
Херсон, Николаев , Одесса - Екатерина Вторая (Потемкин), Измаил - Суворов, а где там тытульна нация из Галиции?
VSHIVANKA    19.12.2019, 20:17
Оценка:  +2
VSHIVANKA
СУМЫ , ХАРЬКОВ , ПОЛТАВА , ДНЕПРОПЕТРОВСК , ОДЕССА , НИКОЛАЕВ , ХЕРСОН , МАРИУПОЛЬ , ЛУГАНСК , ДОНЕЦК , ЧЕРНИГОВ , СИМФЕРОПОЛЬ , СЕВАСТОПОЛЬ , КРИВОЙ РОГ , КИРОВОГРАД , ЗАПОРОЖЬЕ - ВСЁ ЭТО РУССКИЕ ГОРОДА ОСНОВАНЫЕ РУССКИМИ МОНАРХАМИ И ВОЕННОНАЧАЛЬНИКАМИ И ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ ......
Хулиганка*    19.12.2019, 20:38
Оценка:  -1
Хулиганка*
Стесняюсь спросить, а ИХДЕ бандера????
Жеральд    19.12.2019, 20:13
Оценка:  -3
Жеральд
Управлять Украиной должны националисты.
Антибес    19.12.2019, 20:18
Оценка:  +3
Антибес
Только в своих липких снах.)))))
OLES555    19.12.2019, 20:11
Оценка:  +5
OLES555
Пусть лутше отреагирует про еврейское украинство. западные рыгули очень хотят слышать!!
Антибес    19.12.2019, 20:09
Оценка:  +1
Антибес
Еврейская солидарность?Это та самая,вечнобухой лидер которой в 2014-2017 годах пополнял бюджет РФ налогами и сборами своей липецкой фабрики в самый разгар"вийни с Расиий"и подписал,как оказалось,невыгодные минские соглашения?)))))
Progenitor_K    19.12.2019, 19:58
Оценка:  -2
Progenitor_K
Реакция на слова пудырки? Серьезно? Пудырка никто и его слова ничего не значат. Не думаю что нам нужно реагировать на слова сумасшедшего поволжского полурослика Кому он вообще интересен?
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