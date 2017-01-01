СБУ вручила подозрение мэру Обухова

Градоначальника и нескольких чиновников мэрии подозревают в коррупции.

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В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета на незаконном отчуждении земельного участка, находящегося в коммунальной собственности, что нанесло государству ущерб на сумму более 4 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправную схему организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов и членами исполкома горсовета. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады один гектар земли, - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

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Так, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива участок земли чиновники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была идти на счета чиновников.

Из-за действий злоумышленников более 500 граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест, - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, сообщено о подозрении.

Для спраки. Мэром Обухова с 2012 года является Александр Левченко.

Напомним, в спортклубе “5 элемент“, принадлежащий Петру Порошенко, ворвались люди в масках с обыском. Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ.

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