В Раде попался еще один кнопкодав

Появилось видео нарушения.

В Раде зафиксирован еще один кнопкодав. В этот раз на кнопкодавстве попалась депутат-мажоритарщик Виктория Гриб. Она на выборах выдвигалась от партии “Оппозиционный блок“.

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Об этом сообщает издание Буквы.

Сообщается, что Гриб во время голосования воспользовалась обстоятельствами и проголосовала за себя и за своего коллегу Вадима Новинского.

К слову, на данный момент госпожа Гриб на данный момент не входит ни в одну парламентскую фракцию.

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Напомним, Рада ужесточила наказание за кнопкодавство. За неперсональное голосование вводится уголовная ответственность, а также штрафы до 85 тысяч гривен. Так, документом устанавливается уголовная ответственность за кнопкодавство. Также это будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

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