Названо количество военнослужащих, осужденных за последние 5 лет

За последние годы в Украине осудили почти 10 тысяч военных, почти каждый пятый попал в тюрьму.

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В течение 5 лет в Украине к лишению свободы было осуждено около 1,7 тыс. военнослужащих. Среди них 359 участников боевых действий на Донбассе. Об этом в интервью “РБК-Украина“ рассказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.

За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждено около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС), - сообщил он.

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По словам Чумака, есть и статистика самоубийств военнослужащих и небоевых потерь на Донбассе. Однако он отказался ее озвучить.

Там нет и 1%. Поймите, я каждое утро получаю от прокурора сил ООС сообщение с информацией по боевым, небоевым потерям и самоубийствам военных на фронте, - сказал он.

Напомним, Рада приняла закон, благодаря которому статус УБД теперь смогут получать моряки и летчики. До сих пор военный флот и воздушные силы находились “за бортом“ в вопросах предоставления статуса УБД.

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