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От удара вылетел двигатель и попал в пешехода: ДТП на Львовщине

Комментариев: 2
При столкновении двух легковушек пострадала случайная прохожая.
От удара вылетел двигатель и попал в пешехода: ДТП на Львовщине
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От удара вылетел двигатель и попал в пешехода: ДТП на Львовщине
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В необычном ДТП, которое произошло в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, пострадали двое людей, включая пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции во Львовской области.

На дороге столкнулись автомобили “Рендж Ровер“ и “Фольксваген Гольф“. От удара из последней машины вылетел двигатель и повредил находившийся рядом автомобиль “Ауди“. Кроме того, была травмирована случайная прохожая — 28-летняя львовянка, — говорится в сообщении.

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Пострадавшая женщина и травмированный 25-летний водитель “Фольксвагена“ госпитализированы. По факту ДТП открыто уголовное производство по статье “Нарушение правил безопасности дорожного движения“, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Киеве на Набережной случилось жесткое ДТП. В аварии сильно пострадал “ВАЗ“.

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Теги: пешеход, ДТП, Львовская область, полиция
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Комментариев (2)
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Сливной_Бачок    21.12.2019, 13:38
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Это с какой скоростью надо было ехать В СЕЛЕ?
Антибес    21.12.2019, 13:28
Оценка:  -2
Антибес
На той польской земле все пострадавшие.На голову.Ведь там совершенно нет людей.Лишь биомусор.
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