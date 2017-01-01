Сорвал оборонный заказ: НАБУ подозревает чиновника в госизмене

Чиновник заключил сделку с подрядчиком, который заведомо не мог исполнить обязательства.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заподозрили директора государственного предприятия “Украинский центр “Безопасность“ в государственной измене из-за срыва оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщается, директор предприятия в сентябре-ноябре 2017 года вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли относительно содействия участию американской компании “Gray Fox Logistics“ в исполнении оборонного госзаказа.

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Заказ заключался в изготовлении и поставке в Украину “полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП“. Однако чиновники знали, что компания не может выполнить данный заказ.

Gray Fox Logistics“ в мае 2018 года получила от ГАХК “Артем“ предоплату в сумме 8,29 млн долларов (на время совершения преступления - 217,27 млн гривен). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила, - отметили в НАБУ.

Так, детективы по согласованию с прокурором сообщили директору предприятия о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в НАБУ рассказали, зачем обыскивали телеканал Гончаренко. В НАБУ уверяют, что обыски не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

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