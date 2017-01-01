Нацкорпус после митингов убирает под Радой
Читай также: "Нацкорпус" и аграрии перекрыли движение на Крещатике
Под зданием Верховной Рады на уборку вышли члены Национального корпуса, чтобы поубирать после четырех дней протестов против введения рынка земли. Об этом сообщает 112 канал в субботу, 21 декабря.
Мы получили соответствующие разрешения в КГГА и ремонтируем все, начиная с дорожного покрытия на улице Грушевского, которое было испорчено. И убираем все, что осталось после четырехдневной акции протеста. Это ответственность, к которой мы приучаем себя, своих активистов и к которой хотим, наконец, приучить украинскую власть. Потому что все действия имеют последствия и за все последствия надо всегда отвечать, - заявил глава киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.
Напомним, Нацкорпус поймал Арахамию возле парламента. Билецкий пообщался с Арахамией.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.