Нацкорпус после митингов убирает под Радой

Уборку устроили, чтобы убрать мусор после четырех дней акций протеста против рынка земли. В Нацкорпусе заявили, что получили разрешение в КГГА.

Читай также: "Нацкорпус" и аграрии перекрыли движение на Крещатике

Под зданием Верховной Рады на уборку вышли члены Национального корпуса, чтобы поубирать после четырех дней протестов против введения рынка земли. Об этом сообщает 112 канал в субботу, 21 декабря.

Мы получили соответствующие разрешения в КГГА и ремонтируем все, начиная с дорожного покрытия на улице Грушевского, которое было испорчено. И убираем все, что осталось после четырехдневной акции протеста. Это ответственность, к которой мы приучаем себя, своих активистов и к которой хотим, наконец, приучить украинскую власть. Потому что все действия имеют последствия и за все последствия надо всегда отвечать, - заявил глава киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Напомним, Нацкорпус поймал Арахамию возле парламента. Билецкий пообщался с Арахамией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.​