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Детям подарили розги: Скандал в садике Мариуполя

Комментариев: 3
На День Святого Николая непослушным детям подарили розги, что вызвало недовольство родителей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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В детском садике в Мариуполе воспитательница “подарила“ нескольким детям розги на День святого Николая, что вызвало небольшой скандал в городе. Об этом сообщает BBC News Україна.

В комментарии агентству мама одного из детей Татьяна Аничкина рассказала, что розги положили под подушку еще двум детям, которые расстроились из-за этого.

Бабушка, которая забирала сына домой, спросила воспитательницу, зачем она такое сделала. Ей ответили, что с воспитательной целью, потому что в группе есть непослушные дети, - заявила она.

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И.о. заведующего детсадика Валентина Калиниченко рассказала журналистам, что такой случай действительно был, но воспитательница, о которой идет речь, не хотела обидеть детей. Также она заявила, что подарки получили все дети, и те, кому положили розги, - тоже.

В садике признали, что такой метод не очень педагогичен, пообещав провести беседу с коллективом.

Для справки. Дарение непослушным детям розог – одна из старинных традиций, принятых на День Святого Николая. Считается, что послушные дети в этот день находят под подушкой то, чего желали, а непослушные – только розгу.

Напомним, в Киеве 4-летняя девочка получила химический ожог легких из-за модной игрушки Слайм.

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Теги: День Святого Николая, традиции, Мариуполь, детский сад, дети, скандал
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Комментариев (3)
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IrenaSH    21.12.2019, 19:34
Оценка:  +2
IrenaSH
Розги еще в старину клали непослушным под подушку. И ничего плохого в этом нет. Их же не били, а с воспитательной целью это очень даже приемлемо. Пусть дети подумают правильно ли они себя ведут, если св. Николай кладет им прутик .
VikaGraum    21.12.2019, 19:24
Оценка:  -1
VikaGraum
Ну, если в садике детям начали дарить розги, то в начальной школе будут раздавать плетки? А в старших классах - бензопилы, и в ВУЗах - пулеметы Гаттлинга.
РухНС    21.12.2019, 19:37
Оценка:  -1
РухНС
а потом продашь родину...........сколько можно фейкомётить?.
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