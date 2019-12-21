Детям подарили розги: Скандал в садике Мариуполя

На День Святого Николая непослушным детям подарили розги, что вызвало недовольство родителей.

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В детском садике в Мариуполе воспитательница “подарила“ нескольким детям розги на День святого Николая, что вызвало небольшой скандал в городе. Об этом сообщает BBC News Україна.

В комментарии агентству мама одного из детей Татьяна Аничкина рассказала, что розги положили под подушку еще двум детям, которые расстроились из-за этого.

Бабушка, которая забирала сына домой, спросила воспитательницу, зачем она такое сделала. Ей ответили, что с воспитательной целью, потому что в группе есть непослушные дети, - заявила она.

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И.о. заведующего детсадика Валентина Калиниченко рассказала журналистам, что такой случай действительно был, но воспитательница, о которой идет речь, не хотела обидеть детей. Также она заявила, что подарки получили все дети, и те, кому положили розги, - тоже.

В садике признали, что такой метод не очень педагогичен, пообещав провести беседу с коллективом.

Для справки. Дарение непослушным детям розог – одна из старинных традиций, принятых на День Святого Николая. Считается, что послушные дети в этот день находят под подушкой то, чего желали, а непослушные – только розгу.

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