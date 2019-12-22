Ведущего NewsOne вызвали на допрос по делу Шеремета
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Журналиста и телеведущего канала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сам Павловский сообщил на своей странице в Facebook.
Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу - с Кличко никто не договаривался, Кличко не знал, что мы будем его писать, - сказал журналист.
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По словам Павловского, журналистка с оператором усылшали взрыв и оперативно направились на место гибели Шеремета. Именно поэтому на их канале появились эксклюзивные кадры.
То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте, - сказал Павловский.
Журналист заявил, что теперь должен подписать договор с адвокатом.
Напомним, экс-журналистку 1+1 подозревали в убийстве Шеремета. Сама журналистка рассказала детали.
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