Дело Шеремета: Полиция с боями вывезла Кузьменко в СИЗО

Смловики штурмовали зал суда.

Полиция смогла вывести подозреваемую в деле Шеремета Юлию Кузьменко в СИЗО, несмотря на то, что она отказывалась покидать судебный зал. Это произошло в зале Апелляционного суда Киева.

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Силовики взяли зал штурмом после того, как группа поддержки Кузьменко заблокировала помещение.



Апелляционное заседание по Юлии Кузьменко не состоялось, так как туда не явились прокуроры.



Кузьменко заявила, что не покинет зал, пока не начнется заседание.



Напомним, один из прокуроров в деле Шеремета не прошел переаттестацию.

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