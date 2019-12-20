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Дело Шеремета: Полиция с боями вывезла Кузьменко в СИЗО

Комментариев: 14
Смловики штурмовали зал суда.
Полиция взяла зал суда штурмом
Полиция взяла зал суда штурмом

Полиция смогла вывести подозреваемую в деле Шеремета Юлию Кузьменко в СИЗО, несмотря на то, что она отказывалась покидать судебный зал. Это произошло в зале Апелляционного суда Киева. 

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Силовики взяли зал штурмом после того, как группа поддержки Кузьменко заблокировала помещение. 

Апелляционное заседание по Юлии Кузьменко не состоялось, так как туда не явились прокуроры.


Кузьменко заявила, что не покинет зал, пока не начнется заседание.

Напомним, один из прокуроров в деле Шеремета не прошел переаттестацию. 

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Теги: Кузьменко, Шеремет, полиция, дело Шеремета, штурм суда, СИЗО
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Комментариев (14)
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КульныйПэрэць    20.12.2019, 19:22
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Наконец-то на место поставили мразоту в виде"активистов".Но этого мало.Эту мразоту надо мочить.Или хотя бы садить.
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:23
Оценка:  0
МорозовПавлик
Мразота это ты, Лола и ваш карлик))))
Avenger_    20.12.2019, 19:16
Оценка:  -2
Avenger_
Нужно не просто разгонять.Агрессивное быдло,мешающее осуществлять правосудие обязаны привлекать и сажать.
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:22
Оценка:  +2
МорозовПавлик
Тебя быдло скоро посадят.....на кол сракой))))
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:06
Оценка:  -1
МорозовПавлик
Аваковский цирк а не суд!
Антибес    20.12.2019, 19:13
Оценка:  -2
Антибес
Петушок упоротый,мечтаешь отсосать у Ары Авакяна?Пососи сначала местным бомжам лет 20!)))))
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:18
Оценка:  +2
МорозовПавлик
Антибес родился в мае
Член из сраки вынимания
Понял лох в который раз
Что он ватный пядарас!!!!
)))))))))))))))))))))))))))) ))))))
Антибес    20.12.2019, 18:58
Оценка:  -2
Антибес
Спасибо за прекрасное шоу!Повеселили!Жду продолжения.Пиво ещё есть,орешки,чипсы,крабовые палочки...Всё под рукой.Бугагагагагага!!!)))))
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:07
Оценка:  0
МорозовПавлик
Вибратор в своей сраке не забудь подзарядить, петух ватный!)))))
Антибес    20.12.2019, 19:12
Оценка:  -3
Антибес
Петушок упоротый,ты снова меня спутал со своим отцом-энкопрезным педрилой!)))))
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:14
Оценка:  0
МорозовПавлик
Да твой отец пыдор и мамка твоя тоже!)))
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:15
Оценка:  0
МорозовПавлик
Boxerogos-Антибес
Это педик гавномес)))
Его гей родил по пьяни
Через жoпy на диване!!!
Антибес    20.12.2019, 19:17
Оценка:  -3
Антибес
Петушок упоротый,это хорошо что ты перед зеркалом это себе кукарекаешь.Тебе очень повезло со своими родителями!Бугагагагагага!Зан авес!)))))
МорозовПавлик    20.12.2019, 19:21
Оценка:  +2
МорозовПавлик
Антибес ты пыдор ватный
Пососи член сладко мятный!
Раком стань, подставь очко
Пей с залупы молочко!!!!
))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))
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