На блокпосту в ООС застрелился военный
На блокпосту в Донецкой области застрелился молодой украинский военный.
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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент случился вчера, 22 декабря, на блокпосте Святогорск-Букино в Донецкой области. Украинский военный 1997 года рождения совершил самоубийство, выстрелив себе из автомата Калашникова в голову.
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От полученного огнестрельного ранения военный скончался на месте событий.
Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства и причины поступка военного.
Напомним, под Киевом полицейский пытался покончить с жизнью. К счастью, мужчину удалось спасти.
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