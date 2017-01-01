На блокпосту в ООС застрелился военный

Парню было всего 22 года.

На блокпосту в Донецкой области застрелился молодой украинский военный.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент случился вчера, 22 декабря, на блокпосте Святогорск-Букино в Донецкой области. Украинский военный 1997 года рождения совершил самоубийство, выстрелив себе из автомата Калашникова в голову.

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От полученного огнестрельного ранения военный скончался на месте событий.

Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства и причины поступка военного.

Напомним, под Киевом полицейский пытался покончить с жизнью. К счастью, мужчину удалось спасти.

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