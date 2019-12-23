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Во Львове вандалы уничтожили четыре остановки за ночь

Комментариев: 3
Во Львове вандалы за одну ночь разгромили четыре автобусные остановки.
Разбитая вандалами остановка
Разбитая вандалами остановка
Скриншот

Во Львове за прошедшую ночь 23 декабря неизвестные вандалы разгромили сразу четыре остановки общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал ТСН

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Так, за прошедшую неделю это уже девятый подобный инцидент. Все разбитые остановки находились недалеко друг от друга. При этом все пострадавшие комплексы были построены в 2019 году.

Стоимость каждой остановки составляет около 40 тысяч гривен. В городском совете уже написали соответствующее заявление в полицию. Правоохранители ищут свидетелей, которые могут помочь найти вандалов уничтожающих остановки общественного транспорта.

Напомним, ранее Во Львове произошел взрыв в новостройке.

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Теги: Львов, Вандалы
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Комментариев (3)
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Ira0956    23.12.2019, 14:22
Оценка:  0
Ira0956
А тем временем в Крыму состоялось торжественное открытие ж/д части Крымского моста, В.В. Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.
Vasya_iz_Ivanovo    23.12.2019, 13:45
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Сейчас пойдут версии - это Донецкие.
МаюРацию    23.12.2019, 14:11
Оценка:  -3
МаюРацию
Мальчика Васыля, когда он бил стёкла в школе ругали все, только папка поощрял , ведь он был стекольщиком Ищите "папку"!!!
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