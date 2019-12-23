Во Львове вандалы уничтожили четыре остановки за ночь
Во Львове за прошедшую ночь 23 декабря неизвестные вандалы разгромили сразу четыре остановки общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал ТСН.
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Так, за прошедшую неделю это уже девятый подобный инцидент. Все разбитые остановки находились недалеко друг от друга. При этом все пострадавшие комплексы были построены в 2019 году.
Стоимость каждой остановки составляет около 40 тысяч гривен. В городском совете уже написали соответствующее заявление в полицию. Правоохранители ищут свидетелей, которые могут помочь найти вандалов уничтожающих остановки общественного транспорта.
Напомним, ранее Во Львове произошел взрыв в новостройке.
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