Во Львове вандалы уничтожили четыре остановки за ночь

Во Львове вандалы за одну ночь разгромили четыре автобусные остановки.

Во Львове за прошедшую ночь 23 декабря неизвестные вандалы разгромили сразу четыре остановки общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал ТСН.

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Так, за прошедшую неделю это уже девятый подобный инцидент. Все разбитые остановки находились недалеко друг от друга. При этом все пострадавшие комплексы были построены в 2019 году.

Стоимость каждой остановки составляет около 40 тысяч гривен. В городском совете уже написали соответствующее заявление в полицию. Правоохранители ищут свидетелей, которые могут помочь найти вандалов уничтожающих остановки общественного транспорта.

Напомним, ранее Во Львове произошел взрыв в новостройке.

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