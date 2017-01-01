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Мужчина нападал на людей с ножом на остановке: Есть жертвы

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В результате нападения под Запорожьем погиб один человек, трое получили ранения.
Мужчина напал с ножом на четверых человек под Запорожьем
Мужчина напал с ножом на четверых человек под Запорожьем
depositphotos

22 декабря около 2:00 ночи в селе Воздвижевка Запорожской области возле остановки общественного транспорта прохожие нашли труп мужчины. На теле погибшего были обнаружены ножевые ранения. Об этом сообщили в полиции Запорожской области. 

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В то же время в больницу с резаными ранами туловища были доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения.

Правоохранители смогли задержать нападавшего по горячим следам. Им оказался житель Запорожья 1995 года рождения. Между ним и пострадавшими произошел конфликт, в результате которого мужчина вытащил нож и начал наносить ножевые удары.

Подозреваемому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье 115 УКУ (умышленное убийство). 

Напомним, под Днепром мужчина убил свою мать стулом и получил 12 лет тюрьмы.

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Теги: нападение, Запорожье, драка, нож, остановка
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