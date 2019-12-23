“Разумков должен показать "яйца”: Савченко отличилась странным советом

Надежда Савченко рассказала, что нужно делать новой власти.

Экс-нардеп Надежда Савченко обратилась к спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и посоветовала ему “показать “яйца”.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В своем посте Савченко призвала Разумкова не допустить принятия земельного закона и пойти против президента Владимира Зеленского. Она также акцентировала, что “над Украиной нависла смертельная опасность из-за земельной реформы”.

После новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского 1 января 2020 года мы можем проснуться в совершенно новой Украине, путь которой будет пролегать через фарватер, полный подводных мин. И не понятно, будет ли наша Украина еще принадлежать нам, украинцам. С окончанием с начала 2020 года действия моратория на продажу земель в Украине в неупорядоченном законодательстве Украины могут очень быстро заработать дикие схемы, которые позволят ушлым дельцам украсть землю украинцев для олигархов и для иностранцев, - написала Савченко.

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Она отметила, что, когда эти процессы начнутся - государству будет крайне сложно вернуть контроль над украинской землей. Она призвала Разумкова послушать ее стратегию.

Савченко предложила созвать внеочередную сессию, пойти наперекор президенту и вызвать на срочный отчет правительство, чтобы продемонстрировать, что Украина - парламентско-президентская республика.

Между тем, Разумков должен пойти наперекор президенту, подумать где взять дополнительные голоса и не голосовать за рынок земли. Она также отметила, что “Слуга народа” вряд ли пойдет на этот шаг. Будет сложно найти голоса.

Если председатель Верховной Рады сможет показать, что у него есть "яйца" и спасет ситуацию, то, возможно, украинцы увидят в нем следующего президента. Иначе мы дадим повод всем нашим соседям и партнерам разорвать нас на куски. Если власть сейчас не защитит Украину как государство и украинцев, как нацию, то наше выживание и наше будущее переходит в наши руки и ждут нас времена хуже, чем Дикий Запад в годы Золотой лихорадки и правосудия Кольта! - добавила Савченко.

Напомним, новый образ Савченко озадачил Сеть. Пользователи Сети раскритиковали образ Надежды Савченко.

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