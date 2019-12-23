Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил "Рифмастера" под стражей
Андрей Антоненко останется в СИЗО.
23 декабря Апелляционный суд Киева отказал защите Андрея Антоненко в ходатайстве об изменении меры пресечения. Музыкант “Рифмастер“ останется в СИЗО.
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Защита Антоненко требовала отпустить подозреваемого под ночной домашний арест, музыканта также попытались взять на поруки депутаты и артисты.
Суд не принял к сведению аргументы защиты и отказался выпустить Антоненко на свободу.
Напомним, Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета.
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