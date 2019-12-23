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Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил "Рифмастера" под стражей

Комментариев: 7
Андрей Антоненко останется в СИЗО.
Антоненко останется в СИЗО
Антоненко останется в СИЗО
скриншот

23 декабря Апелляционный суд Киева отказал защите Андрея Антоненко в ходатайстве об изменении меры пресечения. Музыкант “Рифмастер“ останется в СИЗО. 

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Защита Антоненко требовала отпустить подозреваемого под ночной домашний арест, музыканта также попытались взять на поруки депутаты и артисты.

Суд не принял к сведению аргументы защиты и отказался выпустить Антоненко на свободу.



Напомним, Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета.

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Теги: Рифмастер, Шеремет, Антоненко, суд, ен
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Комментариев (7)
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Крым-Украина    23.12.2019, 17:18
Оценка:  -2
Крым-Украина
Шеремета мішав тільки Коломойші та Боглюбову , бо він пробував вивести їхні махінації з Приватбанком та феросплавами на чисту воду.
Крым-Украина    23.12.2019, 17:14
Оценка:  -2
Крым-Украина
А яка у них була виграла від убивства Шеремета ? Дала чого їм потрібно було його прибирати?
Крым-Украина    23.12.2019, 17:11
Оценка:  -2
Крым-Украина
Жи.дівські Слуги хочуть пересадити справжніх Українців і зробити тут другий Ізраїль, та щоб Українці у них були рабами
Крым-Украина    23.12.2019, 17:10
Оценка:  -2
Крым-Украина
Жи.дівські Троцький, Берія, Каменєв, Каганович, Года так самовинищували Українську інтелегенцію в 20х-30х роках . А тепер їх замінили Рябошапка, АраХАМія, Дубинський і т.д.
Avenger_    23.12.2019, 17:08
Оценка:  +2
Avenger_
Единственно правильное решение
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 16:56
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Что там Бубочка про карманного прокурора говорил?
kapablankas    23.12.2019, 17:07
Оценка:  +3
kapablankas
говорил что Педя нареформировал полные штаны

а ты долбень не отличаешь суд от прокуратуры

еще про хероическую сотню расскажи

как бухой с Троещины стал хероем майдана
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