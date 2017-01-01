Кнопкодавы Рады: опубликован рейтинг нарушителей

В лидерах оказались нардепы от ОПЗЖ.

Появился свежий рейтинг кнопкодавов Верховной Рады 9 созыва. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

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Согласно исследованию, 15 депутатов парламента за время одной сессии успели нечестно проголосовать за коллег минимум 45 раз.

По данным ЧЕСНО, рекордсменами кнопкодавства стали депутаты ОПЗЖ. Они нарушили процедуру персонального голосования 27 раз. Абсолютным рекордсменом среди них стал депутат Владимир Кальцев. Его уличили в неперсональном голосовании 9 раз и все это было в один день. Второе место по кнопкодавству у внефракционного Мусы Магомедова - 8 голосований за коллег.

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В нечесном голосовании уличили 4 нардепов депутатской группы “Доверие”. Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват и Александр Ковалев кнопкодавили 8 раз.

На кнопкодавстве “спалили” также двух “слуг народа”. Елена Копачук и Сергей Литвиненко дважды нарушали процедуру персонального голосования.

Напомним, Рада ужесточила наказание за кнопкодавство. За неперсональное голосование вводится уголовная ответственность, а также штрафы до 85 тысяч гривен.

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