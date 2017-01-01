“Поправляют здоровье после корпоратива”: В Офисе Зеленского появился тренажер
В здании Офиса президента установили спортивный тренажер.
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Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист Роман Кравец.
Журналист отметил, что тренажер в Офисе Зеленского появился после громкого корпоратива в “Парковом” и предположил, что президент поправляет себе здоровье.
Руководство Офиса президента после корпоратива в "Парковом" решило поправлять здоровье. Теперь третьем этаже ОПУ стоит тренажер, - написал журналист.
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Также журналист опубликовал фото тренажера. На нем можно выполнять комплекс физических упражений: подтягиваться, отжиматься на брусьях и качать пресс. В каком именно кабинете поставлен тренажер не сообщается.
Напомним, Зеленского снова застали в спортзале. Снимок с президентом опубликовал известный телеведущий и кулинар Эктор Хименес-Браво.
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