Кабмин упростил пересечение админграницы с Крымом для детей

Кабинет министров Украины ввел упрощенное пересечение административной границы для детей.

Кабинет министров Украины упростил пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом сообщает премьер-министра Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Так, премьер-министр заявил что, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче получать его в Украине, - написал премьер.

Гончарук добавил что, в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

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