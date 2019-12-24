Гончарук рассказал, насколько снизится цена за отопление в декабре

Сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%.

24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук отметил, что с сегодняшнего дня теплопоставщики смогут пересчитать платежки. По его подсчетам, платежки за декабрь могут быть ниже на 30%.



Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты, - отметил Гончарук.

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