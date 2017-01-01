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Под Одессой пьяный водитель избил полицейского

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У копа диагностировали ушибы и сотрясение мозга.
Под Одессой пьяный водитель избил полицейского
Под Одессой пьяный водитель избил полицейского
facebook МВД

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В Одесской области злостный нарушитель правил дорожного движения при проверке документов напал на сотрудника полиции. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

По словам полицейских, 56-летний водитель ВАЗ сначала пытался убежать от полицейских, а когда его догнали, то попытался скрыться возле своего дома.

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На просьбу предоставить для проверки водительское удостоверение и документы на автомобиль пьяный мужчина начал угрожать, повредил форму полицейскому и внезапно ударил головой в лицо.

В результате инцидента полицейский получил ушибы лица и сотрясение головного мозга.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове мужчина захватил заложницу и требовал поговорить с другом. При попытке обезвредить преступника был ранен полицейский.

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Теги: полиция, пьяный водитель, Одесская область
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