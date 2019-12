Эстония осудила Россию за поезд в Севастополь

Эстония осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив. Об этом говорится в заявлении главы МИД Эстонии в Twitter.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыму", - заявил Урмас Рейнсалу.

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to 🇷🇺 is yet another blatant violation of 🇺🇦's sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine