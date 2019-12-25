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На Львовщине отец изнасиловал малолетнюю дочь

Комментариев: 7
Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
crimerussia.com

Во Львовской области взяли под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 декабря.

О произошедшем в полицию сообщила мать девочки.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье об изнасиловании (ч.4 ст.152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Вознесенском районе Николаевской области 40-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою дочь. Сейчас девочке 11 лет. Она имеет задержки в развитии и посещает спецшколу-интернат.

Также сообщалось, что под Киевом поймали напавшего на девочку педофила. За развращение ребенка злоумышленнику грозит до пяти лет за решеткой.

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Теги: Львовская область, девочка, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования, дочь, отец, дочери
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Pivkov3    25.12.2019, 22:25
Оценка:  +1
Pivkov3
у них в схронах и не такое было...
ПАТРИОТ    25.12.2019, 22:33
Оценка:  0
ПАТРИОТ
В схронах они практиковали "братскую любовь" по-бандеровски. А тут ребенок.
Ponadyser    25.12.2019, 22:39
Оценка:  -1
Ponadyser
В Украине установили рекорд по игре на трембите
маскишоу    25.12.2019, 22:21
Оценка:  0
маскишоу
On, tipa geroj.... Slaboumnoj dochke ljubov pokazal?!? Tipa, kto esli ne on?! Psixolog xrenov.....
ПАТРИОТ    25.12.2019, 22:20
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Западная Украина - рассадник идей извращенца и пассивного педераста Штефана Поппеля по кличке "Бандера".
Вместе с йодным дефицитом, что может хорошего оттуда идти? Только майданы да изнасилования малолетних дочерей...
Vasya_iz_Ivanovo    25.12.2019, 22:05
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Сейчас пойдут версии, что это беженцы с Донбаса, ну или замаскированные Русские.
ПАТРИОТ    25.12.2019, 22:20
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Особо свидомые майдауны могут предположить, что это была провокация ФСБ!
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