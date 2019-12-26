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“Слуга народа” Устенко рассказал, что спровоцировало вторжение в Крым

Комментариев: 17
По его словам, всему виной стал так называемый закон Колесниченко-Кивалова.
Алексей Устенко
Алексей Устенко
Oleksii Ustenko / Facebook

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Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко заявил, что одной из причин вторжения РФ в Крым стал скандальный языковой закон Колесниченко-Кивалова.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала НАШ.

Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось, - заявил Устенко.

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Для справки: законопроект "Об основах государственной языковой политики", авторами которого были тогдашние нардепы “Партии регионов” Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов был принят в июле 2012 года. Он предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, в Симферополе продают украинские елки. Искусственные ели производят в Ивано-Франковской области. В Крым они попадают из РФ, утверждает продавец.

 

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Теги: Крым, закон Колесниченко-Кивалова, аннексия, вторжение, РФ
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Комментариев (17)
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Путин-Xyйло    26.12.2019, 10:41
Оценка:  -3
Путин-Xyйло
Зацепил сакральную тему кацапов и понеслась вонь! ФУ.
Путин-Xyйло    26.12.2019, 10:43
Оценка:  -3
Путин-Xyйло
Сейчас прилагательные всю ботоферму подкатят и начнется!
Хулиганка*    26.12.2019, 10:27
Оценка:  +1
Хулиганка*
Нацюки нашли еще одного агента Путина????
А ведь он сказал правду. А почему не напишут, что на этом же эфире татарва заявила, что они хотят автономию крымско-татарскую и сами должны решить к кому присоединяться к Турции или Украине? Это сепаратизм чистой воды.
Via_dolorosa    26.12.2019, 10:11
Оценка:  0
Via_dolorosa
Alexsy--- а вы зачем нам про_росийского Яныка навязывали ещё с времён Юща, поставили кремлёвск. марионетку и думали всё Украина уже в кармане. А оно видите как обернулось.
tulchanin    26.12.2019, 10:28
Оценка:  +2
tulchanin
Ну ты же в курсе что это "про российские" Янык с Азаровым подготовили и согласовали "безвиз" и "ЕС-ассоциацию" ? Петя просто все подписал "без всяких условий", чем лишил укр. экономику 50%. Этого и испугался Янык и "сдал назад", когда понял что ЕС компенсировать потери экономики не собирается.
Хулиганка*    26.12.2019, 10:29
Оценка:  +1
Хулиганка*
Янык ЧЕСТНО победил на выборах, а ваши нацюки пришли к власти через госпереворот, потому так позорно и распрощались с властью. Народ по горло сыт вашими коррупционерами, барыгами, "активистами", "волонтерами-убийцами. Ваше место теперь на нарах.
Boxelohos    26.12.2019, 10:46
Оценка:  -2
Boxelohos
Хулиганка, у вас понятие "честно" после просмотра киселева вырождено. Я лично видел как собирали списки тех, кому заплатят за "честный" голос.
Операторська    26.12.2019, 10:09
Оценка:  +1
Операторська
і звідкіля родом цей шмаркач? і чий він слуга?
Alexsy    26.12.2019, 10:07
Оценка:  -1
Alexsy
Потерю Крыма спровоцировал атиконституционный вооруженный, кровавый госпереворот 2013-2014г.
Woodbrother    26.12.2019, 10:11
Оценка:  +1
Woodbrother
Не потерю , а временную оккупацию. Кремшлевские скоты не вечны.
Via_dolorosa    26.12.2019, 10:04
Оценка:  0
Via_dolorosa
Но когда стало понятно что даже такие города как Харьков и Одесса не желают и на расию пошли трупы с Донбасса тысячами, было принято решение перейти на окопную войну создав клоаку ДНР.
Via_dolorosa    26.12.2019, 10:02
Оценка:  +1
Via_dolorosa
захват Крыма был принят путеным спонтанно как и послед. вторжение на Донбасс т.к. стало понятно что Украина полностью потеряна, всё про_росийское изживается, Ленина скинули, крики бей мацкалей и пр. Он решил урвать хоть что-то, по началу вообщ была идея гопнуть всю Левобережную.
tulchanin    26.12.2019, 10:10
Оценка:  -3
tulchanin
Не урвать хоть что-то, а забрать то что само идет в руки. Донбасс не особо то и хотел в РФ, на тот момент. А вот Крым так запугали Киев и нацики, со своими "поездами дружбы" и прочим, что он реально захотел свалить, потому так "тихо" и ушёл, без стрельбы.
Woodbrother    26.12.2019, 10:00
Оценка:  0
Woodbrother
Кремлевские фашисты начали готовится к войне с нашей страной еще в 2003 г.
tulchanin    26.12.2019, 10:05
Оценка:  -3
tulchanin
Да прям с 1990 готовится начали. Как независимость подарили так сразу и задумались, как её назад забрать.
MykRom    26.12.2019, 10:23
Оценка:  -2
MykRom
Свой сарказм выплёвывай в свой самовар.
tulchanin    26.12.2019, 10:31
Оценка:  +1
tulchanin
MykRom
Не могу, мой самовар забит вашими бредовыми предположениями и глупыми советами. Вроде, "куда мне плевать" =))))
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