“Слуга народа” Устенко рассказал, что спровоцировало вторжение в Крым

По его словам, всему виной стал так называемый закон Колесниченко-Кивалова.

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Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко заявил, что одной из причин вторжения РФ в Крым стал скандальный языковой закон Колесниченко-Кивалова.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала НАШ.

Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось, - заявил Устенко.

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Для справки: законопроект "Об основах государственной языковой политики", авторами которого были тогдашние нардепы “Партии регионов” Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов был принят в июле 2012 года. Он предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, в Симферополе продают украинские елки. Искусственные ели производят в Ивано-Франковской области. В Крым они попадают из РФ, утверждает продавец.

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