У Авакова сообщили о закрытии всех игорных заведений в Украине

В МВД Украины рассказали, что все игорные заведения на территории Украины прекратили работу.

В Украине закрыли 5,3 тысячи игорных заведений и конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 миллион гривен, а также открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире “Громадського радіо“.

Читай также: Юлия Кузьменко подала в суд на МВД и телекомпанию

“До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью“, – заявил Мартыненко.

Владимир Мартыненко отметил, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

Их уже нет. Все заведения закрыты , - сказал он.

Также Мартыненко призвал граждан немедленно сообщать в полицию, если они увидят работающее игорное заведение.

Читай также: Опубликованы имена нардепов-прогульщиков за декабрь

Напомним, ранее в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.