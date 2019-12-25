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У Авакова сообщили о закрытии всех игорных заведений в Украине

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В МВД Украины рассказали, что все игорные заведения на территории Украины прекратили работу.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Арсен Аваков\facebook.com

В Украине закрыли 5,3 тысячи игорных заведений и конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 миллион гривен, а также открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире “Громадського радіо“

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“До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью“, – заявил Мартыненко.

Владимир Мартыненко отметил, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

Их уже нет. Все заведения закрыты , - сказал он.

Также Мартыненко призвал граждан немедленно сообщать в полицию, если они увидят работающее игорное заведение. 

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Напомним, ранее в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений

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Теги: Аваков, Игорные заведения, Украина
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