Зеленскому доверяют более 60% украинцев - соцопрос

Президенту Зеленскому доверяют больше половины населения Украины.

В конце 2019 года президенту Украины Зеленскому доверяли 62% опрошенных, не доверяли - 31%. Об этом говорят данные опроса фонда “Демократические инициативы“ и Центра Разумкова.

Читай также: “Придут к вам греться“: Зе отчитал очередного чиновника

Также по данным опроса, положительный баланс рейтинга доверия сохраняет спикер парламента Дмитрий Разумков, ему доверяют 48%, не доверяют 38%.

Украинцы также доверяют и общественному деятелю Олегу Сенцову доверяют 41%, не доверяют 36%.

Отмечается, что руководитель офиса президента Андрей Богдан имеет отрицательный рейтинг -33%, руководитель партии “Слуга народа“ Давид Арахамия -33%, а премьер-министр Алексей Гончарук -16%.

Меньше всего Украинцы доверяют Петру Порошенко (-66%), Виктору Медведчук (-61%), Виталию Кличко (-55%), Арсену Аваков (-54%), Юлии Тимошенко (-54%), Юрию Бойко (-47%), Анатолию Шарию (-41%), Андрею Портнову (-37%), а также лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку -27%.

Читай также: Итоги 25 декабря: Рождество в Украине и мире

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в РФ надеются, что Зеленский решит конфликт на Донбассе - Лавров

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.