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Зеленскому доверяют более 60% украинцев - соцопрос

Комментариев: 5
Президенту Зеленскому доверяют больше половины населения Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

В конце 2019 года президенту Украины  Зеленскому доверяли 62% опрошенных, не доверяли - 31%. Об этом говорят данные опроса фонда “Демократические инициативы“ и Центра Разумкова

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Также по данным опроса, положительный баланс рейтинга доверия сохраняет спикер парламента Дмитрий Разумков, ему доверяют 48%, не доверяют 38%.

Украинцы также доверяют и общественному деятелю Олегу Сенцову доверяют 41%, не доверяют 36%.

Отмечается, что руководитель офиса президента Андрей Богдан имеет отрицательный рейтинг -33%, руководитель партии “Слуга народа“ Давид Арахамия -33%, а премьер-министр Алексей Гончарук -16%.

Меньше всего Украинцы доверяют Петру Порошенко (-66%), Виктору Медведчук (-61%), Виталию Кличко (-55%), Арсену Аваков (-54%), Юлии Тимошенко (-54%), Юрию Бойко (-47%), Анатолию Шарию (-41%), Андрею Портнову (-37%), а также лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку -27%. 

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Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в РФ надеются, что Зеленский решит конфликт на Донбассе - Лавров

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Теги: Зеленский, Рейтинг, Украина
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Комментариев (5)
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Woodbrother    26.12.2019, 13:14
Оценка:  -5
Woodbrother
БРЕХНЯ 100%. За зеленую шмарклю голосовало меньше 45% избирателей. И это на пике популярности.
Николай510    26.12.2019, 13:12
Оценка:  +3
Николай510
Зеленскому более 80 процентов!
Woodbrother    26.12.2019, 13:29
Оценка:  -1
Woodbrother
Велосипедный клоун давно уже сдулся. Удивительно, что вы на россии про это не знаете.
ira0957    26.12.2019, 12:50
Оценка:  -6
ira0957
Брехня-я-я-я-я-я (с)
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 12:46
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Что-то Разумков мало ему нарисовал. Поскромничал или пожаднисал?
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