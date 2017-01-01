Итоги 25 декабря: Рождество в Украине и мире

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Санта-Клаус на рождественской ярмарке в США EPA/UPG

Католики отметили Рождество Христово; в Украине установили мировой рекорд по игре на трембите. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд продлил меру пресечения бывшему президенту Укрбуда

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации Укрбуд, народному депутату Максиму Микитасю до 14 февраля 2020 года.

Папа Римский упомянул Украину в рождественском послании

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

Пусть Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира, – сказал понтифик

Зеленский запретил импорт электричества из России

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который призван обеспечить надлежащий контроль над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке.

В Ивано-Франковске установили мировой рекорд по игре на трембите

В Ивано-Франковске установлен рекорд по самой массовой игре на трембите. На территории Дворца Потоцких одновременно заиграли 146 карпатских трембит и рогов.

Россия собирается завершить Северный поток-2

Несмотря на введенные США санкции, газопровод Северный поток-2 будет достроен.

“Пока преждевременно говорить, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить Северный поток-2. Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций.. Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы“, – заявил министр энергетики России Александр Новак.